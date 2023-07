Dentro la DOCG del Prosecco

Partiamo come al solito parlandoci di te…rritorio, il vostro. Dove vi trovate di preciso?

La nostra azienda familiare Le Manzane si trova a San Pietro di Feletto, a metà strada tra le Dolomiti e Venezia, nella fascia collinare della provincia di Treviso, nel cuore delle Colline del Prosecco Superiore, proclamate il 7 luglio 2019 Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO. La peculiarità di questo territorio è data dal fenomeno hogback (formazione geologica composta da strati di roccia sedimentaria inclinati, con un profilo a spina di pesce). Qui la produzione del vino risale a tempi antichi ed è grazie all’opera incessante dei nostri antenati che questo paesaggio è diventato uno scenario unico, caratterizzato da vigneti e borghi che ne ricamano le colline.

Esiste una nuova linea che potrebbe scardinare il Prosecco dalla sua fama di “semplice, fresco e vivace”, il Prosecco Col Fondo. Di cosa si tratta ?

Il Prosecco Col Fondo, nasce dall’idea di tornare alle origini. Vuole essere un vino della tradizione che unisce i segreti tramandati, nel nostro caso, dal nonno Osvaldo con le più moderne conoscenze enoiche. Si tratta di una versione sostenibile del nostro Prosecco Superiore, la più integra possibile, ma sicuramente non la più semplice da ottenere. Si rivolge ad un consumatore di nicchia il quale potrà cogliere le piccole sfumature di profumo e di sapore dovute alle diverse zone di produzione. A tal proposito abbiamo scelto, per questa tipologia, la bottiglia classica colore verde scuro per preservare il più a lungo possibile il prodotto. La stessa verrà incartata con una velina come i due fratelli maggiori Springo Bronze e Springo Blu, ma c’è sicuramente la novità del cartone, davvero fuori dagli schemi.

Leggi l'intervista completa su Vendemmie.

Adnkronos - Vendemmie