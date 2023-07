Quali sono i vigneti più instagrammati al mondo?

È il mondo social che svela sulla base del numero di pubblicazioni su IG i vigneti più postati tra esperienze, degustazioni, ristorazione e tour. Tra i "i più belli del mondo", Boschendal in Sud Africa con oltre 95.500 hashtag. Situata tra Franschhoek e Stellenbosch, Boschendal, è una delle tenute vinicole più antiche del paese, risalente al 1685.

Al secondo posto c'è l’Australia di Penfolds Magill Estate ad Adelaide, con 94.761 hashtag, seguito da Castello Di Amorosa della Napa Valley, USA.

Pur non figurando tra i primi cinque per il maggior numero di hashtag, la Francia ha sette vigneti nella lista dei primi 30, tra cui Champagne Billecart-Salmon con 58.000 hashtag dove ogni anno vengono prodotte 2,5 milioni di bottiglie di Champagne. La tenuta vanta 300 ettari di vigneti, offrendo ai visitatori opportunità per foto social instagrammabili. Altre importanti tenute francesi presenti nell'elenco sono Château Margaux, Château La Coste, Château Mouton Rothschild, Château d'Yquem, Château Haut Brion e la Maison Champagne Taittinger. Tutte hanno ricevuto numeri a cinque cifre per gli hashtag.

Va forte anche l’Italia con Donnafugata – Marsala - condivisa con 65.445 hashtag. Successo anche per Ferrari Trento - partner ufficiale della Formula 1 - dodicesima nella lista e Ceretto, Piemonte, 25° con 18.000 hashtag.

La Spagna è presente due volte con Marques de Riscal all'ottavo posto, produce grandi vini dal 1858, e Familia Torres – Pacs del Penedes - al 19esimo. Anche l’Argentina ha due splendidi vigneti inclusi nella lista dei più belli, mentre il Regno Unito è presente con Nyetimber al 18°, instragrammato poco più di 22.000 volte.

