Sicilia, weekend con i Consorzi Mamertino, Faro, Vittoria e Cerasuolo

Sabato 10 e domenica 11 giugno il versante orientale della Sicilia del vino si dà appuntamento a Milo per “Prosit, aspettando Vinimilo 2023” per dibattiti, degustazioni e una masterclass che vedrà allineate oltre dieci etichette di Etna Rosso, Faro e Mamertino. Dalle produzioni vinicole del messinese – le doc Faro e Mamertino – fino a quelle iblee e calatine del Vittoria Doc e Cerasuolo di Vittoria Docg messe a confronto con le esperienze dei produttori dell’Etna-. La manifestazione – organizzata dal Comune, dalla Proloco di Milo e dall’Onav Catania - è collegata alla guida Prosit redatta dall’Onav, i cui assaggiatori si ritroveranno a Milo nel weekend per la riunione della Commissione omonima impegnata nelle degustazioni alla cieca di oltre duecento etichette di vini provenienti dalle aree doc Etna, Faro, Mamertino, Vittoria e dalla Docg Cerasuolo di Vittoria.

Due i convegni ospitati al Centro Servizi. Il primo, sabato pomeriggio, ore 17 si intitola “Vino, terra, biodiversità”. A seguire la masterclass, con degustazione dei rossi provenienti dalle tre aree Doc accompagnati da un menu di preparazioni di piatti tipici del territorio (prenotazione obbligatoria). Domenica il dibattito (ore 16.30) sarà dedicato al confronto fra le esperienze del Cerasuolo di Vittoria e dell’Etna per parlare di Enoturismo in Sicilia orientale. Al termine del dibattito il pubblico, previa prenotazione (obbligatoria), potrà partecipare ai banchi d’assaggio degli “Stappati”, ossia i vini che hanno partecipato alla selezione per la guida Prosit dell’Onav, oltre 200 etichette.

“Un momento di confronto fra produttori del messinese e della Sicilia sud-orientale che vede ancora una volta Milo e l’Etna protagonista del dibattito sul mondo del vino in Sicilia - spiega il sindaco Alfio Cosentino -. Una tappa di avvicinamento alla prossima edizione di ViniMIlo, arrivata alla 43° edizione, che si svolgerà dal 28 agosto al 10 settembre. Sarà un’edizione particolarmente ricca, con numerose iniziative, tra cui l’evento Grappoli Bianchi, focus sulla realtà vitivinicola e sulle produzioni tipiche etnee e siciliane, nel corso del quale si parlerà anche di enoturismo con il coinvolgimento di diverse Strade del Vino e dei Sapori della Sicilia. Il programma completo sarà pubblicato a breve”.

