Una casa, una famiglia, una stella Michelin. Elena Brovedani ci racconta il Ristorante Laite

Quella del Laite è insieme una storia d’amore, di famiglia, di montagna e di successo. Ce la racconta Elena Brovedani, che è nata nel 1997, proprio l’anno in cui è arrivata la stella Michelin. I suoi genitori, Fabrizia e Roberto, questo ristorante l’hanno sognato, creato e cresciuto insieme. Oggi Roberto non c’è più, ma ha lasciato in eredità alla figlia Elena la grande passione per la sala, insieme alle chiavi della cantina. Fabrizia (Meroi, ndr) è ancora in cucina: il suo regno, il suo posto. Se non è lì, è fuori, in mezzo alla natura da cui tra grande ispirazione. Non a caso “Laite” in sappadino significa “prato al sole”. Persino nei piatti si sente l’aria di montagna. È come se fosse l’anima di ogni cosa.

Adnkronos - Vendemmie