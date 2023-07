Vini sotto le stelle d’estate

Degustazioni di vino sotto i cieli stellati dell’estate italiana. Arriva la 26esima edizione di Calici di stelle che da venerdì 28 luglio a domenica 20 agosto invita tutti i wine lover ad una fuga dall’afa cittadina per scoprire cantine e vigneti, passeggiando tra i filari al chiaro di luna, avvolti dall'atmosfera incantevole di pittoreschi borghi e vivaci piazze.

A trent'anni dalla sua fondazione, il Movimento Turismo del Vino continua a celebrare e diffondere la cultura enologica italiana con un evento che si distingue per la sua atmosfera magica e conviviale. Calici di Stelle è infatti l'occasione perfetta per condividere la passione per il vino in un contesto suggestivo, dove il cielo notturno diventa il complice ideale per degustazioni indimenticabili.

"Questo evento rappresenta l'essenza del nostro impegno nel promuovere il vino italiano attraverso un approccio culturale e responsabile - afferma con entusiasmo Nicola D'Auria, Presidente del Movimento Turismo del Vino - Siamo orgogliosi di continuare a festeggiare i trent'anni del nostro Movimento anche con Calici di Stelle 2023, con la rinnovata collaborazione di Città del Vino, con un programma ricco di iniziative culturali, che spaziano dalla musica allo spettacolo, dalle mostre d'arte ai laboratori per i bambini. Inoltre, anche quest'anno avremo l'opportunità di vivere un'esperienza eno-astronomica unica, in perfetta armonia con i movimenti celesti."

"Continua la collaborazione tra Città del Vino e Movimento Turismo del Vino - afferma Angelo Radica, Presidente dell'Associazione Nazionale che riunisce circa 480 Comuni - nella consapevolezza di offrire al grande pubblico dei wine lovers un appuntamento che mette al centro qualità del vino e bellezza dei luoghi per un connubio vincente. L'estate non è più pensabile senza Calici di Stelle e noi siamo orgogliosi di aver contribuito, nel corso degli anni, a questo successo."

Per maggiori informazioni e per scoprire il programma dettagliato e tutti gli appuntamenti regione per regione visitare il sito.

Adnkronos - Vendemmie