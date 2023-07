Vino e arte: le sculture di Elena Ortica in esposizione da Col Vetoraz

Le opere scelte di Elena Ortica, artista di origini milanesi ma con base a Treviso, dove oggi vive e lavora, sono principalmente a tema femminile, suddivise in tre gruppi. La collezione di ‘Cincie’, sei figure femminili dalle forme tondeggianti che richiamano la vivacità leggiadria e i movimenti vibranti della cinciallegra, spesso abbinate a elementi sferici in vetro che ne rimarcano la leggerezza. Le teste della collezione ‘I colori della vita’ che rappresentano una galleria di etnie attraverso i differenti volti di donna, e i due ritratti denominati ‘Bacco’ scelti per omaggiare il settore vinicolo. Elena Ortica ama esprimersi attraverso un linguaggio figurativo che ricerca e scava nella forma un’essenza interiore, oltrepassa l’involucro e arriva all’anima e al vissuto delle espressioni, per restituire il senso più profondo della persona. Contraddizioni, limiti ed aspirazioni emergono con un linguaggio altamente comunicativo, che crea una corrispondenza immediata con chi guarda le sue opere.

“Come un’artista conosce e rispetta la materia di partenza che plasma per esprimersi - spiega Loris Dall’Acqua a.d. ed enologo di Col Vetoraz – così noi, stagione dopo stagione seguiamo con amore, cura ed ascolto l’evolversi della nostra materia prima, dalla terra al calice, con un costante atto di difesa delle nostre origini. Solo così il vino che otteniamo ha in sé quell’armonia, equilibrio ed eleganza che sono la chiave della sua piacevolezza.” Col Vetoraz Spumanti S.p.A. situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle, parte delle celebri colline del Cartizze da cui ha origine questo vino pregiato.

