Vino e olio? Cartolina di una verdissima Sicilia

Menfi, Sciacca, Sambuca, Contessa Entellina, Montevago e Santa Margherita Belice sono i comuni partner della Strada del Vino e dei Sapori delle Terre Sicane, distretto enoico – e non solo – della Sicilia centrale.

Un itinerario verticale che dal mare risale verso i monti sicani attraversando paesaggi prospettive diverse dell’isola, tra vigne ed uliveti sono numerosi i siti archeologici a testimonianza delle civiltà più antiche che qui praticavano già agricoltura e pastorizia.



Intorno alle campagne, la particolarità di questa parte di Sicilia è rappresentata dai borghi che legano indissolubilmente presente e passato con una vita che assume contorni e ritmi unici, valorizzati con iniziative popolari come la vendita delle case al prezzo simbolico di 1€ e riconoscimenti come quello ottenuto da Sambuca di Sicilia nel 2016 di “Borgo dei borghi”. Vige, soprattutto a Sambuca di Sicilia, un elogio della lentezza che è una regola non scritta ma moralmente valida che influenza ogni forma di vita. Si osteggia la frenesia e a ricordarlo in Piazza della Vittoria c’è il “Lumacone” monumento che invita alla flemma ordinaria. A pochi metri dall’installazione che inneggia alla “slow life” campeggia Palazzo Pannitteri, luogo storico degli incontri del dopo lavoro contadino e sede della Strada del Vino e dei Sapori Sicani.

Un organismo complesso quello della Strada che in poco più di 20 anni, nata il 28 febbraio 2002, ha creato aggregazione in un territorio vasto e non facilmente collegato, generando opportunità di crescita e di coesione: 42 gli associati a oggi, tante le cantine ma anche produzioni d’eccellenza casearia e di trasformazione, strutture d’accoglienza e attività ricettive. Dopo la guida di Alessio Planeta e poi di Marilena Barbera, fuoriclasse e visionari del vino siciliano, l’attuale presidenza è in mano a Gunther Di Giovanna erede di una delle più antiche famiglie del vino in Sicilia.

