Wine for Romagna, un grande successo di solidarietà intorno al vino

L’evento ha unito i protagonisti del vino italiano per raccogliere fondi per la protezione civile per la ricostruzione nelle province alluvionate

Si è chiuso con successo Wine for Romagna, l’evento promosso da Partesa, azienda leader in Italia nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca., il Teatro Giuseppe Verdi di Cesena e il ristorante La Buca* di Cesenatico, che ieri, lunedì 12 giugno, ha portato proprio al Teatro Verdi alcuni dei più grandi nomi del vino italiano e i protagonisti del territorio, oltre 160 partecipanti per supportare la Protezione Civile impegnata ad aiutare i cittadini di Forlì e Cesena e del Ravennate duramente colpiti dalle recenti alluvioni.

A partire da Alessandro Rossi, National Category Manager Wine di Partesa, ed Eros Teboni, Best Sommelier of the World WSA 2018, che hanno guidato le masterclass nel pomeriggio. Passando per Ivan Tesei - titolare del Porta San Pietro di Forlì e di TASTE Production, organizzatore della grande rassegna spumantistica CesenaINbolla -, e per Andrea Bartolini, titolare e Chef, e Mauro Donatiello, Sommelier, del ristorante una stella Michelin “La Buca” di Cesenatico, che hanno curato l’aperitivo e la Cena di Gala. Fino a Giulio Somma, direttore deIl Corriere Vinicolo, l’organo d’informazione di Unione Italiana Vini, che ha guidato gli interventi degli ospiti del Salotto Didattico, come Federico Bricolo, presidente di VeronaFiere, Riccardo Cotarella, presidente di Assoenologi, fondatore di Famiglia Cotarella e dell’omonima Fondazione, Federico Gordini, fondatore e presidente di Milano Wine Week e di Aperitivo Festival, e Andrea Rossi, gestore del Teatro Verdi.

Oltre 160 persone hanno preso parte all’evento, partecipando alle masterclass del pomeriggio, alla Cena di Gala e all’asta benefica con 80 pregiate bottiglie italiane ed europee che ha concluso la serata.

«Con Wine for Romagna abbiamo voluto riunire grandi nomi del panorama vitivinicolo per un grande obiettivo: aiutare la Protezione Civile nel suo impegno di supportare concretamente cittadini e imprenditori a ricostruire case e aziende nelle province alluvionate. Un grande ringraziamento, da parte di tutta Partesa, và a Teatro Verdi e a La Buca, che hanno promosso con noi quest’evento, a tutti i partner che hanno permesso di realizzarlo, e alle decine di persone che si sono unite a noi. E, ovviamente, a tutti i volontari della Protezione Civile che fin dal primo giorno sono in prima linea al fianco delle popolazioni più colpite» ha commentato Alessandro Rossi, National Category Manager Wine Partesa.

Wine for Romagna è stato promosso da Partesa, La Buca e Teatro Verdi, con la collaborazione di Aperitivo Festival, Best Western, Casamadie, CesenaINBolla, Falterona 1654, La Rosa Rossa, Mediolanum Private Banking, Milano Wine Week, Scania. Le donazioni durante l’evento sono state direttamente gestite dal Volontariato di Protezione Civile e saranno interamente dedicate alle province maggiormente colpite dall’alluvione.

Adnkronos - Vendemmie