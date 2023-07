World’s Best Vineyards 2023: Ceretto nella Top50 e Antinori nella Hall of Fame

Svelate in Rioja il 12 luglio le cantine più belle e accoglienti al mondo. Sette le aziende italiane in classifica

Il concorso mondiale per l’enoturismo, WBV – World’s Best Vineyards, lanciato a Londra dalla William Reed nel 2019 si è confermato, alla V edizione, un riferimento atteso per questo segmento in forte espansione.

Dopo il successo tutto italiano della precedente edizione (con Antinori nel Chianti Classico al primo posto al mondo), quest’anno l’Italia conquista sette posizioni con 7 cantine italiane nella Top100: Ferrari Trento, Castello Banfi, Tenuta Cavalier Pepe, Donnafugata, Tenuta San Leonardo, Villa Sandi e Ceretto. Antinori entra nella Hall of Fame. L’azienda vincitrice di quest’anno è Catena Zapata (Argentina).

I parametri sono tanti e non rigidamente limitati, è piuttosto l’esperienza complessiva degli esperti che definisce il valore dell’accoglienza in cantina. Oltre 22 regioni in tutto il mondo, cioè Paesi produttivi (Italia, Australia, Argentina e così via); ciascuno con un panel di circa 36 professionisti tra sommelier, giornalisti ed esperti nel settore enoturistico ed enogastronomico guidati da un capo-panel che in Italia è Chiara Giorleo, critica enogastronomica e formatrice freelance. Sette preferenze a testa da assegnare tra cantine del proprio Paese di origine ed estero da indicare liberamente (non c’è un elenco predefinito) con tanto di motivazioni per arrivare al calcolo finale cui concorrono i voti di tutti i panel che definirà le migliori 100 cantine al mondo in termini di ospitalità.

La Top 50 è stata svelata con una splendida cerimonia in Rioja presso Bodegas Beronia. “È un’attesa ricca di tensione quella che precede la rivelazione dei 100 nomi e spesso una sorpresa scoprire le destinazioni enoturistiche preferite dai colleghi internazionali: alla definizione della classifica contribuiscono i voti di tutti i panel, non solo quello del proprio paese. Questo senza tralasciare il valore del tour nel paese ospitante la premiazione - come questo in Rioja - con l’augurio che un giorno si possa portare l’appuntamento in Italia” dichiara la referente Italia del concorso, Chiara Giorleo (Italy Academy Chair).

Alla prossima edizione.

1 Catena Zapata - Argentina

2 Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal - Spain

3 VIK - Chile

4 Creation - South Africa

5 Château Smith Haut Lafitte - France

6 Bodega Garzón - Uruguay

7 Montes - Chile

8 Domäne Schloss Johannisberg - Germany

9 Bodegas Salentein - Argentina

10 El Enemigo Wines - Argentina

29 Ceretto - Italy

53 Villa Sandi

59 Tenuta San Leonardo

62 Donnafugata - Marsala

65 Tenuta Cavalier Pepe

87 Castello Banfi

99 Ferrari Trento

Adnkronos - Vendemmie