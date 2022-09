Wineandbarrels, l'azienda danese di articoli per Vino approda in Italia!

Hillerød (Danimarca), 26 Settembre 2022 - Nel 2008 Jacob Dau - proprietario e fondatore di Wineandbarrels - si trovò di fronte a un problema. Come fare ad acquistare botti, cantine e tutto quel che è necessario ad un'impresa vitivinicola, in una nazione senza una lunga storia nel mondo del vino come la Danimarca?

La soluzione a questo problema è stata scegliere di importare botti artigianali di alta qualità da produttori storici francesi e ungheresi. Ed è proprio da questa mossa commerciale - nata da una necessità personale - che nasce Wineandbarrels: un brand che mira a soddisfare le esigenze di imprese vinicole, ristoranti e privati appassionati di vini fornendo mobilio e accessori di qualità eccellente.

Grazie a quest'approccio concreto, e mirato a soddisfare le reali esigenze dell'utente finale, Wineandbarrels è diventato prima uno dei più grandi fornitori di accessori enologici della Scandinavia; poi, un fornitore rinomato a livello europeo e internazionale. Oggi Winenandbarrels, forte di anni di esperienza e fiorenti relazioni commerciali con alcuni dei brandi più noti d'Europa, approda anche in Italia.

Accessori per il Vino dei migliori brand

Gli inizi dell'impresa come importatrice di botti per il vino hanno gettato le basi per rapporti commerciali via via più fiorenti e solidi con molti altri brand europei.

Nell’eCommerce di Wineanbarrels è possibile stupirsi con i meravigliosi accessori di brand come Spiegelau, Coravin, EuroCave. Oppure dare un'occhiata alla vasta selezione di prodotti firmati Vestfrost, ArteVino, Liebherr e Xi Wine Systems. Oltre a offrire prodotti di questi marchi, Winenadbarrels, da importatore e distributore, è diventato anche produttore. I clienti potranno infatti acquistare botti a marchio Wineandbarrels e molto altro direttamente dal sito del brand.

Insomma: oggi Wineandbarrels propone tutto ciò che può essere necessario agli amanti del vino, oltre che graziosi accessori ornamentali, calici per vino e mobilio a tema. Uno degli accessori più richiesti e utili? Sicuramente le cantinette per vino, proposte da Wineandbarrels in tutte le forme, dimensioni e design. Anche gli scaffali portabottiglie sono tra gli indispensabili per la realizzazione di una cantina funzionale ed esteticamente piacevole. Wineandbarrels ne propone numerosi modelli, anche di grandi dimensioni, per installazioni in ristoranti, imprese vinicole, e molto altro.

Professionisti nell’allestimento di cantine

Wineandbarrels non si occupa esclusivamente di importazione, produzione e vendita di accessori per la conservazione e la degustazione dei vini. Nel tempo, con l'aiuto di professionisti qualificati come interior designer, ebanisti e artigiani del mobilio, l’azienda ha iniziato ad offrire un servizio come servizio anche la creazione e l'allestimento di cantine personalizzate, con una formula chiavi in mano.

Chi sceglie di rivolgersi a Wineandbarrels per l'allestimento della propria cantina dovrà solo preoccuparsi di individuare gli spazi adatti e di illustrare nella maniera più precisa possibile le proprie esigenze. Al resto penseranno i professionisti qualificati di Wineandbarrels, dalla progettazione fino alla consegna dell'ambiente finito in ogni dettaglio.

Questa formula si applica sia alla progettazione e alla realizzazione delle cantine, che al design e all'allestimento di sale da vino per il circuito Ho.Re.Ca., per i produttori o per privati appassionati del meraviglioso mondo del vino.

Contatti

Wineandbarrels A/S

Rønnevangsalle 8

3400 Hillerød

Danimarca

Tél : +44 (0) 3308 081634

E-mail: info@wineandbarrels.it