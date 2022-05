Winflow-Women at business, insieme per valorizzare la professionalità delle donne

Winflow inaugura la partnership con Women at business, la piattaforma nata con l’obiettivo di mettere in contatto le aziende con il talento femminile. La collaborazione tra la società guidata da Denise De Pasquale e la community fondata dalle ex manager d’impresa Laura Basili e Ilaria Cecchini mira a valorizzare la professionalità delle donne in un’ottica di inclusione e di promozione della gender equality nel mondo del lavoro.

Attraverso la piattaforma, tutte le iscritte possono conoscere le opportunità di lavoro delle aziende partner e fare match con esse, grazie a un algoritmo basato sulle logiche di machine learning che favorisce la valorizzazione e la condivisione delle competenze di donne e ragazze che vogliono mettersi in gioco nel mercato del lavoro.

Winflow sceglie quindi la piattaforma Women at business, fondata due anni fa e arrivata a contare circa 7.000 iscritte, tutte donne dai diversi profili e percorsi professionali in ogni settore e dalle differenti aspirazioni. Finora, l’algoritmo ha permesso di creare oltre 2.000 match, dando al altrettante donne la possibilità di esprimersi al meglio e valorizzare il proprio talento trovando il lavoro o l’azienda più adatta alle loro competenze e ambizioni. Il tutto, grazie all’utilizzo sapiente della tecnologia che identifica la migliore combinazione tra la figura professionale iscritta nel database e le necessità delle imprese.

“La nostra azienda - dichiara la presidente di Winflow Denise De Pasquale - che vanta una presenza femminile superiore all'80%, condivide i valori di Women at business. Crediamo nell’empowerment femminile e nella necessità di offrire alle donne l’opportunità di valorizzare la loro professionalità e le loro competenze. Per questo, siamo convinti che la collaborazione con Wab possa avere un impatto positivo sul mondo del lavoro e del recruiting”.

Winflow è l’azienda partner del gruppo De Pasquale, specializzata in business process outsourcing per la gestione di processi e attività di customer service e back office in particolare in ambito financial services. E' nel settore del bpo da oltre 30 anni.

Con tre sedi a Milano, Roma e Torino, Winflow è al fianco del cliente per costruire soluzioni di bpo customizzate, supportate da software innovativi, per migliorare i processi operativi, recuperare efficienza e consentire ai clienti di dedicarsi al proprio core business.