Winkin: auricolari invisibili, i modelli spia più piccoli e innovativi

Roma, 23/03/2023 - I microauricolari spia sono dispositivi auricolari di dimensioni molto contenute, gli ultimi modelli immessi sul mercato hanno una forma sferica, sono grandi quanto un chicco di riso, con un diametro di appena 3mm. Possono essere inseriti all'interno dell'orecchio e non hanno fili. Questi dispositivi diventano praticamente invisibili all'esterno. L'audio viene trasmesso attraverso un'antenna a induzione posta all’interno di una collana.

Ambiti di applicazione di un microauricolare spia

Gli auricolari spia di piccole dimensioni sono diventati molto popolari grazie alle loro molteplici applicazioni. Essi sono in grado di fornire un supporto invisibile e discreto in molte situazioni diverse.

• Una possibile applicazione degli auricolari spia è nel mondo dello spettacolo. Gli attori di teatro o televisione possono utilizzare questi dispositivi per ricevere suggerimenti sulle loro battute o sulle risposte a domande complicate senza che il pubblico se ne accorga. Tuttavia, l'uso di auricolari spia è molto rischioso per la credibilità degli attori e può compromettere il successo dello spettacolo.

• I microauricolari wireless di Endoacustica possono essere un valido aiuto per chi si trova a dover interagire con il pubblico, come speaker, conferenzieri, presentatori o in generale chi deve tenere un discorso davanti a una grande platea di persone.

• La sicurezza delle persone è una questione molto delicata e richiede un'attenzione costante. Per questo motivo, consigliamo ai bodyguard di utilizzare micro auricolari senza fili in modo da poter comunicare tra loro in modo discreto e avere le mani libere per poter reagire prontamente in caso di necessità.

• Gli agenti dei servizi di intelligence possono utilizzare questi mini auricolari per poter comunicare tra di loro in modo discreto e rapido durante le operazioni di sorveglianza o intercettazione di conversazioni.

• Per coloro che operano in situazioni sotto copertura come forze dell'ordine, investigatori privati, giornalisti, gli auricolari spia rappresentano un mezzo segreto per coordinare le operazioni e scambiarsi informazioni importanti.

• I mini auricolari spia possono anche essere utilizzati da atleti o professionisti dello sport durante gli allenamenti o le gare, per poter ricevere istruzioni o consigli dai propri allenatori in modo discreto e senza dover fermare l'attività fisica.

In generale, l'uso di auricolari spia può essere utile in molte situazioni, ma bisogna sempre fare attenzione a non violare le leggi o le norme etiche e morali. La tecnologia può essere una risorsa importante, ma deve essere utilizzata in modo responsabile e consapevole.

I microauricolari proposti da Winkin.it

Winkin.it propone il Kit Micro Auricolare Magnetico a Sfera con Collana Microfono Bluetooth, il modello 2023 recentemente rilasciato in commercio viene realizzato con Neodimio di elevata qualità, un metallo con proprietà magnetiche eccellenti. Ad oggi questo dispositivo magnetico a Sfera è l'auricolare induttivo passivo senza uguali, sia per funzionalità che per le dimensioni, che lo confermano un microauricolare tra i più piccoli al mondo.

Il prezzo attualmente in offerta a €109,00 e l'autonomia illimitata rendono questo auricolare invisibile un ottimo acquisto.

Caratteristiche del Kit Microauricolare Magnetico a Sfera con Collana Microfono Bluetooth

• È uno dei microauricolari più piccoli al mondo;

• è costruito utilizzando Neodimio di alta qualità per garantire un suono nitido e pulito;

• grazie alla sua innovativa tecnologia, non richiede l'uso di batterie;

• è facile da indossare ed estrarre dall’orecchio;

• in dotazione con una collana amplificata microfono bluetooth;

• prezzo molto contenuto: oggi in offerta sul sito Winkin.it a soli €109,00.

Unica nota negativa, è bene essere consapevoli che per il suo rivestimento esterno, il kit non è adatto per chi soffre di allergia al Nichel.

Come funziona?

Prima dell'utilizzo, si consiglia di pulire accuratamente il condotto uditivo per garantire la massima efficienza del microauricolare. Una volta inserito, la vibrazione prodotta dalla collana a induzione viene interpretata dall’apparato uditivo come un suono. È possibile utilizzare lo strumento di estrazione magnetico per rimuovere facilmente l'auricolare dal canale uditivo, semplicemente avvicinandolo all'orecchio.

Il Kit Microauricolare Magnetico a Sfera con Collana Microfono Bluetooth è in vendita da Winkin.it

