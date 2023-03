Winter Fest, un grande spettacolo di danza a Roma

Lo scorso dicembre Roma ha ospitato la Uda Winter Fest, il festival dedicato all’innovazione e alla danza di qualità, prodotto e promosso da Uda Urban Dance Academy, la prima accademia di formazione professionale per la Street Dance e le contaminazioni contemporanee targata ASI. L’evento è il risultato di un processo iniziato da UDA durante il lockdown tramite la creazione di festival digitali, con lo scopo di mantenere vivo il sogno di centinaia di allievi e danzatori.

Il Winter Fest di quest’anno è stato non solo un contenitore innovativo per danzatori di ogni tipologia, ma una vera e propria spinta all’arte Made in Italy a 360 gradi.

Un pianista, un dj, una visual artist ed un coreografo francese ospite della manifestazione, sono stati gli ingredienti determinanti per un’apertura non solo verso il nuovo, ma anche verso il bello.

Freestyle contest, theatre night e workshop hanno portato nel cuore di Roma oltre 300 ballerini per lezioni e spettacolo sul palco del Teatro Auditorium San Leone Magno.

