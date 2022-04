With This Light, il lungometraggio sulla vita e gli insegnamenti di Suor María Rosa Leggol, sarà proiettato nella Città del Vaticano

Il lungometraggio di Miraflores Film verrà proiettato in esclusiva per corpi diplomatici, funzionari del Vaticano e sacerdoti e suore di ordini religiosi dell'America latina con sede a Roma lunedì prossimo 4 aprile, prima di un'udienza speciale con Papa Francesco dedicata a Suor María Rosa.

HIGHLAND PARK, III., 4° aprile 2022 /PRNewswire/ -- Il primo lungometraggio di Miraflores Film With This Light, diretto da Nicole Bernardi-Reis e Laura Bermúdez, verrà proiettato in esclusiva per Papa Francesco e per i suoi ospiti lunedì 4 aprile 2022, nella Città del Vaticano a Roma, e sarà seguito da un'udienza di Sua Santità sugli insegnamenti di suor María Rosa.

With This Light illustra l'eccezionale ed esemplare vita della sorella María Rosa Leggol; durante i suoi 70 anni come suora Francescana, María Rosa Leggol ha aiutato più di 87.000 bambini di famiglie disagiate e vittime di abusi dell'Honduras. Il documentario evidenza la sua determinazione e il suo straordinario impegno contro dittature, colpi di stato militari e catastrofi naturali, nonché la sua eredità ispiratrice, testimoniata da giovani donne e bambini dell'Honduras di oggi.

María Rosa Leggol è cresciuta in un orfanotrofio; dopo aver incontrato alcune Suore Scolastiche di San Francesco, decise di prendere i voti come missione della sua vita. Aprì il suo primo orfanotrofio nel 1964 e avviò l'organizzazione no-profit Sociedad Amigos de los Niños (SAN) nel 1966. Il suo operato continua ad avere effetti positivi nel presente attraverso i programmi imprenditoriali ed educativi dell'organizzazione, volti a creare opportunità per i poveri in tutto l'Honduras.

Jessica Sarowitz, produttore esecutivo di With This Light e fondatrice di Miraflores Films, ha dichiarato: "Siamo onorati dall'interesse di Sua Santità per il nostro documentario, da noi realizzato per rendere omaggio a una vera eroina. Siamo grati al team dell'edizione spagnola dell'Osservatore Romano e all'ambasciata dell'Honduras presso la Santa Sede per aver contribuito a organizzare questo tributo per la prossima settimana, e contiamo di trascorre una splendida giornata dedicata all'amore e agli insegnamenti della Chiesa".

La proiezione privata sarà seguita da una discussione a cui parteciperanno Nicole Bernardi-Reis e Laura Bermúdez, registe del documentario, e la signora Sarowitz.

Informazioni su Miraflores FilmsMiraflores Films è un'azienda multimediale impegnata ad amplificare le voci di donne esemplari attraverso documentari di qualità, creando spazio per far vedere e ascoltare le storie di tutti coloro che sono esclusi dalle narrazioni tradizionali. Condividendo queste storie inedite di vite straordinarie e perseveranza, Miraflores Films crea legami autentici con un pubblico diversificato, offrendo loro gli strumenti per diventare cittadini attivamente impegnati a favore di giuste cause. La distribuzione deliberata e dinamica dei progetti da parte di Miraflores ispira le persone a guidare con compassione e a essere promotori del cambiamento nell'ambito delle loro comunità.

