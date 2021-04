Women in Tech, ecco le prime 10 protagoniste dell'edizione 2021

Il Wmf, il più grande Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale, anche quest'anno offrirà all’interno della propria agenda le testimonianze di numerose esperte e professioniste in materie Stem (dall'inglese Science, Technology, Engineering and Mathematics) che, con il proprio know-how, contribuiscono in maniera fondamentale alla crescita del mondo dell’innovazione italiana e internazionale.

Un settore, quello tecnologico e dell’Ict, nel quale secondo lo studio 'Women in the Digital Age' condotto nel 2020 dalla Commissione Europea, il gender gap tra uomini e donne è quasi doppio rispetto agli altri settori e nettamente a svantaggio di quest’ultime, che risultano sottorappresentate (lo studio ha rivelato che solo il 18% delle figure specializzate in ambito di Ict sono donne) e sfavorite dal punto di vista economico e occupazionale. È in questo contesto che il Wmf anche quest’anno promuove la Call for Women in Tech, con l’obiettivo di supportare l'empowerment femminile grazie alle testimonianze e al know-how di ragazze e donne impegnate nel mondo digitale che possano essere di ispirazione per le nuove generazioni e per la costruzione di un mondo del lavoro più equo.

Dopo la partecipazione nelle edizioni precedenti del Festival di ospiti come Chiara Cocchiara, Melanie Rieback e Luisa Rizzo, al Wmf2021 sarà possibile ascoltare le testimonianze di Anna Grassellino, la Direttrice del National Quantum Information Science Sqms Center - già ospite della passata edizione del Festival - Ivana Bartoletti (Director Privacy at Deloitte e Fondatrice del Women Leading in AI Network), Raffaella Camera (Former Global Head of Innovation & strategy Accenture XR), Roberta Gilardi (Fondatrice e Ceo di G2 Startups), Daiana Iacono (Client Services Director at Awin Global), Elisa Lupo (Managing Director Italy, Spain & Portugal di Integral Ad Science), Nina Nikolikj (Swiss Enterpreneurship Program), Flavia Provenzani (Direttore responsabile di Money.it), Francesca Santoro (IIT Researcher Tenure Track Principal Investigator), Ilaria Zampori (General Manager Italy & Spain di Quantcast). La Call Women in Tech del WMF rimarrà aperta fino al 12 maggio: le candidate alla call che verranno selezionate si uniranno alle dieci speaker già presentate per partecipare alla 8^ edizione del WMF in programma a Rimini e Online il 24, 25 e 26 giugno 2021.