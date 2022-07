Wondershare festeggia la community dei creativi alla VidCon 2022, con creazione di contenuti e creatività

Wondershare, la società globale di software creativi, ha consentito a oltre 5.700 visitatori di monetizzare la loro passione attraverso i suoi strumenti creativi e programmi di reclutamento a margine della VidCon, tenutasi dal 22 al 25 giugno.

VANCOUVER, Canada, 14 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Il 25 giugno, mentre ad Anaheim, in California, la VidCon festeggiava l'ultimo giorno della convention con una partecipazione totale di 50.000 visitatori, Wondershare, uno sponsor del festival mondiale per i creatori digitali, ha annunciato con orgoglio che quest'anno oltre 5.700 partecipanti in totale hanno visitato i suoi stand, dove sono stati presentati 7 strumenti creativi, tra cui il video editor di punta Filmora, gli editor video per dispositivi mobili FilmoraGo e Videap, la videoteca Filmstock, il presentatore di schermi DemoCreator, il kit di strumenti video all-in-one Media.io e il creatore di video d'animazione Anireel. Questi strumenti garantiscono che possano essere soddisfatte le esigenze di ogni creator, indipendentemente dai livelli di competenza.

Wondershare ha attirato con successo oltre 2.500 visitatori sulla Community Track, con il divertente WonderWorld caratterizzato dall'esperienza AR, la piattaforma per video a 360° e molto altro. 21 persone hanno inoltre vinto fantastici premi come AirPods e GoPro Hero 10. La Wonder Lounge, situata sulla Creator Track, ha attratto e contribuito a perfezionare i video di oltre 600 creator appassionati, mentre le star digitali come lo YouTuber Anthpo e il TikToker Devantechill hanno condiviso le loro opinioni e i loro consigli su come migliorare i contenuti utilizzando gli strumenti creativi di Wondershare.

Mentre i creator principianti si sono uniti al Creator Recruitment Program come punto di partenza del loro viaggio creativo, l'azienda di software ha anche sviluppato Wondershare Creator Club, la prima comunità di creator al mondo in The Sandbox per coloro che desiderano migliorare la propria carriera. "Il mondo fisico ha sempre dei limiti. Solo nel metaverso possiamo esplorare infinite possibilità e creatività", ha dichiarato Tobee Wu, CEO e fondatore di Wondershare Technology. "In qualità di leader globale nello sviluppo di software creativi, vogliamo sfruttare il metaverso, in cui i creatori possono costruire connessioni sociali virtualmente e migliorare la loro creazione di contenuti con le nostre innovazioni all'avanguardia". Essendo uno dei punti di riferimento più alti e più grandi in The Sandbox, il Wondeshare Creator Club consente a creativi come designer, musicisti e influencer di mostrare al meglio le loro opere d'arte, che possono essere acquistate guadagnando crediti e giocando.

Il grande successo della VidCon 2022 è un chiaro indice di quanto e quanto rapidamente stia crescendo l'economia creatrice. Continua a monetizzare la tua passione con i rivoluzionari software di Wondershare e unisciti al Creator Recruitment Program per ulteriori opportunità e approfondimenti.

Informazioni su Wondershare

Fondata nel 2003, Wondershare è un leader globale nello sviluppo di software e un pioniere nel campo della creatività digitale. La nostra tecnologia è potente e le soluzioni che forniamo sono semplici e pratiche. Ecco perché abbiamo la fiducia di milioni di persone in oltre 150 Paesi in tutto il mondo. Aiutiamo i nostri utenti a perseguire le loro passioni in modo che, insieme, possiamo costruire un mondo più creativo.

