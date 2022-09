Woody Allen chiarisce: "Mai detto che mi ritiro da regista"

Woody Allen ha negato di voler ritirarsi dal cinema. In una recente intervista alla rivista spagnola La Vanguardia, il regista 86enne sembrava affermare che il suo prossimo film, 'Wasp 22', le cui riprese stanno per iniziare in Francia, sarebbe stato l'ultimo.

Ma lunedì 19 settembre un suo rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a 'Deadline' negando che il ritiro sia all'orizzonte. "Woody Allen non ha mai detto che sarebbe andato in pensione, né ha detto che stava scrivendo un altro romanzo", ha chiarito. "Ha detto che stava pensando di non fare più film perché fare film che vanno direttamente o molto rapidamente sulle piattaforme di streaming non è così divertente per lui, dato che è un grande amante dell'esperienza della sala cinematografica. Attualmente non ha intenzione di ritirarsi ed è molto entusiasta di essere a Parigi per girare il suo nuovo film, che sarà il 50°".

Non è la prima volta che Allen parla di un possibile ritiro. A giugno, il regista veterano ha detto ad Alec Baldwin in una conversazione in streaming su Instagram che aveva intenzione di dirigere "uno o due altri" film, ma che "il brivido è svanito" a causa dell'ascesa dello streaming.