Workday Accelera Il Time-to-Value Del Cliente Con Le Nuove Funzionalità Workday Extend

I N uovi T ool e F unzionalità D i S viluppo A pp A iutano L e A ziende a d A ccelerare I l R itmo D ell’ I nnovazione, S viluppare L ’ A gilità A ziendale e G enerare V alore A ggiunto D alle F unzionalità Workday G ià I mplementate.

Funzionalità I nnovative D i O rchestrazione, D ati e L ogica C onsentono A gli S viluppatori D i A pp e A ll’IT D i C ostruire N uove A pp B asate S ui D ati Workday P er R ispondere A lle E sigenze S pecifiche D ell’ A zienda.

MILAN, Italy, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc.(NASDAQ: WDAY), società leader delle applicazioni aziendali cloud per la gestione finanziaria e delle risorse umane, ha annunciato oggi le nuove funzionalità di Workday Extend, la soluzione che aiuta i clienti e i partner a estendere senza soluzione di continuità le loro applicazioni core Workday per rispondere alle specifiche esigenze aziendali. Le nuove funzionalità di orchestrazione, dati e logica di Workday Extend consentono alle aziende di migliorare il processo di accelerazione della digitalizzazione, favorire la creazione di nuovo valore per l’azienda e aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e l’agilità aziendale.

Sviluppare L ’agilità A ziendale G razie a U na P rofonda E stensibilitàUn’azienda deve essere rapida, deve potersi muovere con agilità e sapersi adattare rapidamente al cambiamento. Ogni società ha processi e transazioni digitali specifici, tuttavia oggi molte aziende sono costrette a esportare i dati finanziari e di HR al di fuori del sistema core per connettere questi processi e integrarli con i sistemi di terze parti, con conseguente aumento dei costi, maggiori rischi e complessità.

Workday Extend permette alla community di clienti Workday, rappresentata da oltre 50 milioni di utenti a livello mondiale, di creare in maniera sicura e veloce nuove app che utilizzano le applicazioni core di Workday. Le nuove funzionalità e caratteristiche di Workday Extend permettono di costruire app a valore aggiunto per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti, ottimizzare le esperienze e snellire i processi aziendali, collegando in maniera sicura i dati di Workday ai sistemi di terze parti. Questa profonda estensibilità preserva il contesto dei dati, i flussi dei processi, la user experience e la sicurezza per migliorare l’esperienza d’uso delle app, contrariamente ai sistemi che funzionano al di fuori di Workday o che offrono solo funzionalità generiche, i quali richiedono la ricostruzione delle integrazioni e la razionalizzazione delle interfacce utente e della sicurezza e quindi la sincronizzazione di copie separate di uno stesso dato. Ora invece con Workday Extend, i clienti semplificano lo stack tecnologico e rendono più sicuri i dati sulla gestione finanziaria e del personale e possono ottimizzare l’investimento tecnologico esistente minimizzando i rischi.

Promuovere l’innovazione R apida P er U na A pp E xperience a V alore A ggiunto Con il nuovo Workday Orchestrate, ora compreso nell’abbonamento a Workday Extend, gli sviluppatori di app possono orchestrare i processi finanziari e di HR sulle piattaforme Workday e di terzi. Queste orchestrazioni sono costruite visivamente attraverso Orchestration Builder, un’interfaccia utente drag-and-drop che permette un’esperienza di sviluppo low-code guidata e semplificata per definire la logica, mappare i dati, eseguire le trasformazioni.

Grazie a questa funzionalità aggiunta, Workday Extend contribuisce a promuovere un utilizzo ancora più connesso, adattabile ed estensibile di Workday, grazie al quale le aziende possono trasformarsi più velocemente per soddisfare le loro esigenze specifiche e accelerare il time-to-value. I clienti avranno a disposizione diversi vantaggi:

Commenti S ulla N otizia“I nostri clienti globali hanno bisogno di tecnologie che promuovano il loro approccio business-first, in grado di differenziali, espandere i loro investimenti tecnologici esistenti in un’ottica futura e promuovere modalità innovative di fare business”, ha dichiarato Jim Stratton, chief technology officer, Workday. “Workday Extend consente di colmare il divario di accelerazione che esiste tra le esigenze IT e la capacità. Le aziende possono ora stare fiduciosamente al passo con il ritmo crescente del cambiamento, in tutta sicurezza.”

“Abbiamo sviluppato e implementato tutte le app Workday Extend in poche settimane grazie alla conoscenza della tecnologia Workday da parte del nostro team e alla fiducia nel loro modello di governance”, spiega Eric Chung, direttore, HR Technology - Innovation, Sun Life. “Lo sviluppo delle app con Workday è veloce e sicuro perché possiamo riutilizzare strutture di dati e modelli progettuali preesistenti.”

“Grazie a Workday Extend siamo stati in grado di creare una app sul piano di stock option aziendale pensata per un uso self-service da parte dei dipendenti, che consente di ottimizzare il processo di sottoscrizione e ridurre le richieste rivolte al team finanziario”, ha dichiarato Krishna Gundihithlu, manager, People Technology, Netflix. “Utilizzare i controlli di privacy e sicurezza basandoci sull’affidabilità del Cloud enterprise management di Workday ci consente di sviluppare con estrema fiducia nuove app come questa, che rispondono alle nostre esigenze specifiche e ci permettono di generare valore aggiunto dal nostro investimento in Workday.”

“Workday Extend, con le nuove funzionalità Workday Orchestrate di dati e logica, permette alla nostra società di intraprendere un nuovo percorso perché estende le capacità di Workday contribuendo ad accelerare il processo di trasformazione digitale dei clienti”, dichiara Mickey North Rizza, program vice president, Enterprise Applications and Digital Commerce, IDC. “L’obiettivo è ampliare il valore dei dati e dei processi finanziari e di HR gestiti su Workday per i clienti e i partner. Con l’annuncio di oggi, Workday ha mantenuto la promessa.”

Ulteriori I nformazioniPer saperne di più:

