Workday rafforza la propria partnership con Google con un uso esteso delle applicazioni a supporto della Forza Lavoro Globale

Google ha scelto Workday per Pianificare, Eseguire, Analizzare ed Estendere in un Unico Sistema

MILAN, Italy, Oct. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), leader nelle applicazioni cloud aziendali per la finanza e le risorse umane, ha annunciato oggi che Google LLC ha sottoscritto ulteriori prodotti, tra cui Workday Adaptive Planning, Workday Extend, Workday Prism Analytics e Workday Strategic Sourcing, per supportare la propria forza lavoro globale. Inoltre, come parte del continuo investimento nelle strategie di gestione dei talenti, Google amplierà l’attuale utilizzo di Workday Human Capital Management (HCM), aggiungendo nuove applicazioni per offrire una employee experiences e reclutamento migliorate e per supportare la propria forza lavoro globale.

Man mano che le organizzazioni adattano le strategie per rispondere all’odierna natura dinamica dell'ambiente, è fondamentale disporre di sistemi che forniscano gli insight data-driven e la flessibilità necessari per supportare gli sforzi di reclutamento e gli obiettivi di crescita dell'azienda. Grazie a Workday, Google ha un sistema per le persone cloud-based flessibile che permette di pianificare, eseguire, analizzare ed ampliare, aiutandolo a soddisfare i requisiti del mondo attuale in evoluzione. L'uso esteso delle soluzioni Workday HCM aiuterà Google a continuare a promuovere l'ottimizzazione dei talenti, i percorsi personalizzati e l’apprendimento suggerito, semplificando ulteriormente le operazioni di gestione delle risorse umane.

Commenti alle notizie"Siamo entusiasti della nostra partnership con Workday", ha affermato Arvind KC, vice president of corporate engineering for People Operations, Google. “Sono la spina dorsale della nostra suite HCM e in quest’area hanno costantemente innovato. Lo sviluppo dei talenti è fondamentale per il successo di Google e non vediamo l'ora di rafforzare la nostra partnership con Workday in modo da creare la migliore suite di prodotti per soddisfare le esigenze delle nostre persone".

"Nel mondo del lavoro di oggi in continua evoluzione, organizzazioni come Google stanno investendo in tecnologie in grado di adattarsi al proprio business e scalare a un ritmo accelerato", ha affermato David Somers, group general manager, Office of the CHRO, Workday. "Workday offre ai clienti in modo unico la capacità di pianificare, eseguire, analizzare ed estendere in un unico sistema, motivo per cui clienti come Google continuano ad aumentare la propria presenza grazie a Workday mentre portano avanti le iniziative digitali dell’azienda".

A proposito di Workday Workday è fornitore leader di applicazioni cloud aziendali per la gestione finanziaria e delle risorse umane, che aiuta i clienti ad adattarsi e prosperare in un mondo che cambia. Le applicazioni Workday per la gestione finanziaria, le risorse umane, la pianificazione, la gestione delle spese e l'analisi sono state adottate da migliaia di aziende in tutto il mondo e in tutti i settori, dalle medie imprese a oltre il 50% delle aziende Fortune 500. Per ulteriori informazioni su Workday, visita workday.com.Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni di carattere previsionale comprese dichiarazioni sulle performance e i vantaggi previsti dei prodotti Workday. I termini "ritenere", "potere”, “volere”, “stimare”, “continuare”, "prevedere", “intendere”, “aspettarsi”, “cercare”, "pianificare", “progettare” e simili espressioni si riferiscono a dichiarazioni di carattere previsionale. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi, incertezze e ipotesi. Se tali rischi si concretizzano o se le ipotesi risultano inesatte, i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente dai risultati previsti in tali dichiarazioni previsionali. Sono inclusi, tra gli altri, i rischi descritti nei documenti societari depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compresi il Form 10-Q per l’esercizio al 31 luglio 2021 e le relazioni future che potremo depositare presso la SEC di volta in volta, che potrebbero determinare una differenza tra i risultati effettivi e le previsioni. Workday non si assume alcun obbligo né intende aggiornare tali dichiarazioni di carattere previsionale successivamente alla data del presente comunicato stampa.

Eventuali servizi, funzionalità o caratteristiche non pubblicati e riportati nel presente documento, nel nostro sito web o su altri comunicati stampa o dichiarazioni di carattere pubblico e non ancora disponibili sono soggetti a modifiche a discrezione di Workday e potrebbero non essere rilasciati come previsto o non rilasciati affatto. I clienti che acquistano i servizi di Workday, Inc. devono assumere le decisioni di acquisto in base ai servizi, alle caratteristiche e alle funzioni attualmente disponibili.

© 2021. Workday, Inc. Tutti i diritti riservati. Workday e il logo Workday sono marchi registrati di Workday, Inc. Tutti gli altri nomi di marchio e di prodotto sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi possessori.Contatti stampa:Malika BrahitiWorkday EMEA+33 (6) 80 14 14 47malika.brahiti@workday.com

Ufficio stampa WorkdayElena Giffoni+ 39 347 2626681elena.giffoni@giffonipr.com