World Press Freedom Index: "Libertà di stampa in pessime condizioni"

Secondo l'ultimo report annuale del World Press Freedom Index, la libertà dei media è in pessime condizioni in un numero record di Paesi. Lo rileva il World Press Freedom Index, pubblicata da Reporter senza frontiere (Rsf) in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa. Sono 31 su 180 i Paesi ritenuti in una "situazione molto grave". Nel report si sottolinea come la disinformazione, la propaganda e l'intelligenza artificiale rappresentano minacce crescenti per il giornalismo.