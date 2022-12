World Soil Day, i servizi fondamentali di un suolo sano

“Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Suolo: siamo alla sesta edizione come evento organizzato dal Cic sul tema. E’ importante ricordare che il suolo, oltre a consentire la produzione di beni agroalimentari e di biomasse vegetali, svolge servizi essenziali, cosiddetti agrosistemici, come per esempio la regolazione e il mantenimento della risorsa idrica, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, regola i fenomeni climatici estremi e gli effetti idrogeologici, ha la funzione di conservare la biodiversità ed è anche una riserva genetica: tutti servizi spesso dimenticati”. Così Lella Miccolis, presidente Cic-Consorzio italiano compostatori, in occasione dell’evento ‘Dalla terra alla Terra’ organizzato dal Cic nella Giornata Mondiale del Suolo.

Inoltre, pensando al ruolo nella produzione alimentare, Miccolis ricorda che “siamo a rischio desertificazione, cioè quel processo che rende sterili i suoli; il compost che deriva dal riciclo dei rifiuti organici in tutte le sue declinazioni, pratica concreta di economia circolare, è un valido alleato per combattere la riduzione della produttività agricola e per combattere l’esaurimento della potenzialità di fertilità agricola dei suoli ma anche per contribuire alla riduzione di questo rilevante impatto ambientale”.