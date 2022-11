World Super League, al via il primo torneo cripto

Segnando una prima assoluta per il comparto gaming e per quello fintech, World Super League, videogioco di fantasy football play-to-earn basato sulla blockchain di Noku, è pronto ad ospitare il suo primo torneo. In palio, un montepremi di 7000 dollari tra token, crediti e pacchetti, con il sito ufficiale della piattaforma che, nella giornata di oggi, ha aperto alle iscrizioni. La competizione, divisa in 7 turni con singoli premi dal primo al centesimo classificato, si protrarrà per tutta la durata dei Mondiali di calcio di Qatar 2022.