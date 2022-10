World Super League, il primo videogioco calcistico on chain

Grazie ad un accordo tra la piattaforma Noku, il primo protocollo di gaming Non Fungible Token con una propria blockchain, ed i suoi sviluppatori, World Super League è pronto a sbarcare sul mercato. Il nuovo videogioco di fantasy football, dalle grandi potenzialità interattive, nasce con l’obiettivo di dare vita ad una fitta rete di utenti, che potranno scambiare o utilizzare ricompense di vario tipo, NFT compresi, per fare acquisti sul marketplace di Noku. I giocatori potranno inoltre partecipare a tornei online e vincere uno o più tra i numerosi premi messi in palio dagli organizzatori.