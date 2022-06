Worldnet International annuncia l'acquisizione di un partner di servizi italiano

NEW YORK, 9 giugno 2022 /PRNewswire/ -- Worldnet International, azienda di logistica transfrontaliera premium, leader nel settore della moda e del lusso, ha acquisito Delivery By Express (DBE) Srl, azienda italiana di logistica nazionale e transfrontaliera con sede a Milano, che si rivolge agli stessi settori ed è anche partner di Worldnet in Italia da diversi decenni.

Il fondatore e CEO di DBE, Andres Pirri, entrerà ora a far parte di Worldnet International Italia Srl, che porterà avanti il precedente successo di DBE. L'azienda continuerà a operare come di consueto con tutti i clienti, i dipendenti e i partner di servizi.

"Non potremmo essere più entusiasti di portare Andres e il suo team nella famiglia Worldnet. DBE è da tempo un ottimo partner di Worldnet e ha creato un'attività straordinaria in base al principio fondamentale di soddisfare le richieste più urgenti ed esigenti della sua clientela. Non vediamo l'ora di accelerare la nostra strategia con questa importante presenza italiana nei prossimi anni", ha dichiarato Richard Bhullar, CEO di Worldnet International.

"DBE è il lavoro della mia vita da oltre 30 anni. L'azienda ha sempre avuto una mentalità orientata al servizio e sono grato che Worldnet condivida la stessa visione. Sono entusiasta di aiutare Worldnet Italy a crescere nel futuro", ha dichiarato Andres Pirri, CEO di DBE.

Con strutture operative a Milano e Roma, l'azienda svilupperà ulteriormente il suo attuale modello di business, che offre servizi espressi altamente personalizzati, sensibili al fattore tempo e individuali a marchi italiani e globali di moda, couture e lusso. Per i prossimi mesi, i clienti possono aspettarsi nuovi servizi e innovazioni entusiasmanti e di impatto.

Worldnet è stata assistita nella transazione da SRC Corporate Finance, con sede a Londra.

Informazioni su Worldnet International

Worldnet International è una società di logistica premium che fornisce servizi espressi nazionali e internazionali ai settori della moda e del lusso. Fondata nel 1997 dai fratelli Mary e Richard Bhullar, che guidano l'azienda ancora oggi, Worldnet continua a guadagnarsi la sua reputazione come azienda alla quale i clienti si affidano per i loro progetti di spedizione e logistica più urgenti, complessi, esigenti e sensibili. Con hub operativi a Parigi, Londra, Los Angeles, Milano e New York, sostenuti da tecnologia in-house e team altamente sofisticati e appassionati, Worldnet è un elemento essenziale della strategia logistica dei nomi più prestigiosi nei mercati che serve.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1830659/WORLDNET_INTERNATIONAL_Logo.jpg