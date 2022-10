"WSX.TV" HA ANNUNCIATO DI OFFRIRE AI FAN DEL SUPERCROSS GLOBALE UN'ESPERIENZA DI VISIONE DI ALTO LIVELLO

SX Global, promotore esclusivo del FIM World Supercross Championship (WSX), lancia un canale di Live Streaming che fornisce ai consumatori opzioni di streaming in regioni in cui la copertura televisiva lineare non è disponibile

QUEENSLAND, Australia, 5 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- SX Global, la società australiana di sport e intrattenimento che guida il FIM World Supercross Championship (WSX), ha annunciato oggi il lancio di WSX.TV, il canale di streaming ufficiale del WSX. WSX.TV offrirà ai fan di supercross e ai consumatori in generale l'opportunità e la capacità di iscriversi e abbonarsi a un accesso senza pari alla trasmissione in diretta della gara, allo streaming on-demand e a contenuti esclusivi.

La trasmissione del WSX Championship presenterà diverse innovazioni rivoluzionarie mai viste in supercross. Il servizio di streaming promette di offrire ai fan un'esperienza di visione di alto livello, come telecamere di bordo live con molteplici angoli su più motocicli, un pacchetto grafico potenziato, fotocamere super slow-motion, statistiche dei piloti, tecnologia spider-cam e molto altro ancora. I tifosi potranno assistere a gare supercross di campionato di livello mondiale in tutto il loro splendore.

"Siamo incredibilmente entusiasti di lanciare WSX.TV, che offre ai fan un all-access pass per il FIM World Supercross Championship", ha dichiarato Nathan Prendergast, direttore della televisione di SX Global. "Abbiamo lavorato intensamente per offrire un'incredibile esperienza di visualizzazione che consente ai tifosi di essere completamente immersi in un'esperienza supercross di alto livello che li terrà incollati sul bordo di sedie e divani per tre ore e più. La stagione pilota di quest'anno è solo l'inizio: non vediamo l'ora di mostrare ai tifosi ciò che abbiamo pianificato in futuro".

A integrazione di WSX.TV e fornendo un altro valore aggiunto e un'esperienza elevata per i fan di tutto il mondo, WSX ha recentemente annunciato accordi di partnership lineari per trasmettere dal vivo il FIM world Supercross Championship negli Stati Uniti (FOX Sports 1), in Australia (the Seven Network) e nel Regno Unito, in Irlanda e in Europa (BT Sport). WSX sta lavorando diligentemente con partner di trasmissione in altri importanti mercati supercross, tra cui il Giappone. Maggiori informazioni a breve.

In tutte le altre regioni in cui non sono disponibili opzioni lineari, i tifosi avranno l'opportunità di acquistare un "pass Pay-Per-View" al costo di $6,99 USD per round di campionato, che consentirà loro di godersi tre ore di azione supercross dal vivo e all'avanguardia.

WSX.TV fornirà un'opzione di abbonamento gratuito a tutti i Paesi, chiamata "Freemium", che offre l'accesso a contenuti esclusivi WSX, tra cui l'accesso in tempo reale a conferenze stampa, profili di piloti e team, interviste, azioni inedite e altro ancora. In Australia, Regno Unito ed Europa, dove esiste un partner di trasmissione televisiva in diretta, sarà disponibile solo Freemium. Negli Stati Uniti, gli spettatori possono guardare on demand a distanza di 24 ore le trasmissioni dal vivo su FOX Sports 1.

Al costo di $49,99 USD i tifosi possono abbonarsi al WSX "Championship Pass", che include la pilot season 2022 e l'accesso completo alla stagione 2023 dal vivo e on demand, oltre a tutti i vantaggi dell'abbonamento Freemium.

Per ulteriori informazioni e dettagli su WSX o per acquistare WSX.TV, visitare il sito web WSXchampionship.com.

