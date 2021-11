X Factor 2021, live: Ed Sheeran super ospite

In onda il 25 novembre su Sky e Now

Ed Sheeran sarà il super ospite di X Factor 2021 nel quinto Live Show, atteso per giovedì 25 novembre su Sky e in streaming su Now. Il cantautore arriva a 'X Factor' nel pieno del successo travolgente del suo nuovo album '=' che, in meno di una settimana dall’uscita, ha raccolto oltre 1 miliardo di stream. Numeri che confermano il superamento di ogni record da parte della super star globale: 52 milioni di album venduti e 150 milioni di singoli, moltissimi Premi tra cui 4 Grammys, 6 Brit Awards e il riconoscimento 'No.1 Artist of the Decade' per il maggior numero di numeri 1, tra singoli e album, dal 2010 al 2019 in UK.

Nel 2019 il colossale tour di due anni di 'Divide' è il tour più visto di tutti i tempi, in Italia vanta 1 disco di Diamante, 69 dischi di Platino e 13 Dischi Oro, il suo album '÷' è da oltre 244 settimane presente nella classifica ufficiale Fimi/Gfk e ha appena ottenuto la certificazione di 7 Dischi di Platino. Un ritorno attesissimo quello del cantautore britannico che già nel 2017 aveva incantato il pubblico del Forum di Assago durante la Finale con la hit 'Shape Of You' regalando un momento indimenticabile.