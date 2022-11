X Factor 2022, Morgan ospite della seconda puntata dei live

Morgan ospite domani sera a 'X Factor'. L'indiscrezione lanciata martedì sera da Dagospia sembra si stia trasformando in certezza. Non c'è ancora l'ufficialità da parte di Sky ma - a quanto l'Adnkronos - arriverà nelle prossime ore. L'ex Bluvertigo, sulla cresta dell'onda in queste ore per la candidatura da parte del neosottosegretario Sgarbi ad un coinvolgimento sulle politiche musicali del nuovo governo, è stato invitato per una performance artistica, in linea con il tema della puntata dedicata alla Mtv Generation. Ma non è escluso, trattandosi di una diretta, che la sua presenza possa andare oltre l'esibizione canora.