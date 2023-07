X Factor 2023, il ritorno di Morgan nel cast: Michielin ancora alla conduzione

X Factor 2023, squadra che vince non si cambia, ma si arricchisce. Durante la presentazione dei palinsesti della stagione autunnale, Sky annuncia che per il celebre talent sono riconfermati Ambra, Fedez e Dargen D'Amico, mentre la trasmissione vedrà il ritorno di Morgan. Francesca Michielin riconfermata alla conduzione. "Ho scelto di tornare anche se all'inzio ero un po' titubante, perché superarsi è difficilissimo - dice la cantante - e io sono una perfezionista. Però ho deciso di tornare perché mi sto divertendo veramente tanto, lo sto trovando molto stimolante, e poi sono una grande fan della parte autorale. Mi piace provare a raccontarlo a modo mio avendolo vissuto da concorrente. Per me è anche una prova per alzare l'asticella e diventare una professionista ancora più brava. L'essere 'super partes' nei confronti degli artisti? Non riesco assolutamente a rispettarlo, non fa parte di me", aggiunge.

Tra i talent della piattaforma, riconfermati colossi come 'Pechino Express' (ma non sono riconfermati né la location né i protagonisti), 'Masterchef', '4 Ristoranti', 'Celebrity Chef' e '4 Hotel'.