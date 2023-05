Xenoblade Chronicles 3, annunciato il DLC con il seguito della storia

Nintendo ha annunciato che il DLC finale di Xenoblade Chronicles 3 Pass di Espansione, Un futuro riconquistato, sarà lanciato il 26 aprile per Nintendo Switch. L'espansione della storia presenta anche nuove meccaniche di battaglia, come la Combo Unione, in cui due personaggi possono attaccare all'unisono, e il ritorno di personaggi della serie in versione adulta, come Shulk e Rex. Inoltre, venerdì 21 luglio verrà rilasciato il pack doppio di amiibo Pyra/Mythra. Scansionando l'amiibo di Pyra in Xenoblade Chronicles 3, i giocatori potranno cambiare l'aspetto della spada della classe Swordfighter di Noah in modo che corrisponda alla Spada Aegis: Pyra. Quando si scansiona l'amiibo di Mythra in Xenoblade Chronicles 3, la spada della classe Swordfighter di Noah corrisponderà alla Spada Aegis: Mythra. Le skin per le armi della spada Aegis possono essere utilizzate da tutti i giocatori che soddisfano un determinato requisito nel gioco. Un aggiornamento del software sarà rilasciato in futuro. Infine, sono stati annunciati gli amiibo di Noah e Miyo, i protagonisti di Xenoblade Chronicles 3.