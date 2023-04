Xi sente Zelensky, Stefanini (Ispi): "Buon segnale, ma strada ancora lunga"

"E' un buon segnale, ma è solo il primo passo di un percorso diplomatico che sarà abbastanza lungo", è un'indicazione di "attivismo" da parte della Cina che "può essere importante in una prospettiva di rilancio della diplomazia, ma è estremamente prematuro pensare possa portare alla fine della guerra". Stefano Stefanini, ambasciatore, già rappresentante permanente dell'Italia presso la Nato, oggi Senior Advisor dell'Ispi, ragiona così con l'Adnkronos dopo la telefonata tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la prima da 14 mesi, dall'invasione russa dell'Ucraina, un colloquio che arriva a un mese dalla visita di Xi a Mosca dal capo del Cremlino Vladimir Putin.

Stefanini parla di un "segnale" da cui si evince che la Repubblica Popolare - che nelle scorse settimane ha promosso la sua iniziativa in 12 punti per la "pace" - "vuole finalmente prendere sul serio un suo possibile ruolo di tramite nella guerra ucraina". Ma, evidenzia, una telefonata "non fa della Cina un Paese 'neutrale'" perché se "da una parte c'è un colloquio telefonico, da un'altra c'è un rapporto molto stretto con la Russia", c'è una "amicizia senza limiti" con Mosca che Pechino "vuole mantenere".

E' un segnale "moderatamente positivo nelle prospettive di un rilancio della diplomazia sulla crisi ucraina", rimarca. Se si pensa a un cessate il fuoco, a una trattativa per porre fine al conflitto che va avanti dal 24 febbraio 2022, il gigante asiatico "è uno dei pochi Paesi - osserva - che può avere influenza sulla Russia, così come gli Stati Uniti e i Paesi europei possono averla sull'Ucraina".

"Non c'è nessuna indicazione che dalla telefonata scaturisca un'iniziativa a breve termine", sottolinea Stefanini dopo il "silenzio di 14 mesi nei contatti (cinesi) con l'Ucraina" durante i quali però "hanno avuto fitti contatti con la Russia, fino alla visita di Stato di Xi a Mosca" lo scorso marzo. E, ad oggi, "a quest'ora la prospettiva rimane sempre di una controffensiva ucraina ormai attesa da tempo, dopo di che potrà sperabilmente esserci un rilancio diplomatico", continua Stefanini dopo la telefonata tra Xi e Zelensky, nella quale - evidenzia - "non sappiamo cosa si siano detti" perché il presidente ucraino "si è espresso positivamente" dopo il colloquio, "ma si è ben guardato dal dire cosa si sono detti".

Mosca, tramite il ministero degli Esteri, ha subito lodato "la prontezza della parte cinese a compiere sforzi per stabilire il processo negoziale" e ha colto l'occasione per tornare a condannare quello che definisce il "rifiuto" di Kiev a ogni "iniziativa sensata volta a una soluzione politica e diplomatica della crisi ucraina". "Non sappiamo in che misura ci siano state consultazioni tra Russia e Cina prima della telefonata - commenta Stefanini - Ed è molto probabile che la Russia sia stata informata che la telefonata ci sarebbe stata, non necessariamente di quello che Xi avrebbe detto a Zelensky". E accuse a Kiev a parte, la Russia continua quella che il Cremlino ha lanciato sotto il nome di "operazione militare speciale".

"Per cambiare il corso della guerra e in particolare per fermare la prevista controffensiva ucraina, Xi avrebbe dovuto mettere sul piatto della telefonata come minimo un ritiro russo da parte dei territori occupati e dubito molto che lo abbia fatto o che abbia avuto da Mosca mandato per farlo - dice Stefanini - L'obiettivo dichiarato dell'Ucraina rimane il recupero dell'integrità territoriale del Paese nelle frontiere internazionali e per desistere dalla controffensiva dovrebbe come minimo avere qualche offerta in questo senso".

Intanto si è appena conclusa a Roma la conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina. E, conclude l'ambasciatore, è "importante continuare a sostenere" il Paese "militarmente perché c'è una guerra in corso", ma quando finirà il conflitto "diventerà fondamentale" assicurare a Kiev "tutto l'aiuto di cui ha bisogno per la ricostruzione".