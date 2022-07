Xiaomi vuole creare personaggi su blockchain

Xiaomi, una delle più grandi aziende di telefonia mobile e tech a livello mondiale, vuole entrare nel mondo del metaverso. L’azienda ha presentato una domanda per la registrazione di un brevetto per l’utilizzazione della tecnologia blockchain nel preciso intento di riuscire a facilitare la produzione di caratteri digitali originali. Il fatto che si faccia riferimento a strumenti, i quali potrebbero essere utilizzati per generare creazioni virtuali dalle sequenze geniche uniche, sembra avvalorare l’ipotesi che in futuro Xiaomi dia vita ad un suo mondo virtuale popolato da personaggi unici del metaverso.