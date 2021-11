Yahoo annuncia il ritiro dalla Cina, è un ambiente 'impegnativo'

Yahoo annuncia che i suoi servizi non saranno più disponibili in Cina. In una dichiarazione, la società ha citato come spiegazione "l'ambiente commerciale e legale sempre più impegnativo in Cina". Si tratta comunque di una mossa più che altro simbolica, poiché le principali offerte di Yahoo, come i servizi di posta elettronica, non sono già disponibili nel paese da anni.

Yahoo è l'ultima azienda statunitense a chiudere i servizi in Cina. A metà ottobre, Microsoft aveva già chiuso la versione cinese della rete aziendale online LinkedIn, citando, tra le altre cose, requisiti normativi più elevati. I servizi di Google non sono disponibili in Cina da molto tempo, mentre Facebook nel paese é bloccato.

Le piattaforme online in Cina sono tenute a fornire i dati degli utenti cinesi alle autorità su richiesta e a rimuovere i contenuti vietati nel paese, come i riferimenti al massacro di piazza Tienanmen nel 1989.