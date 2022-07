Yamaha e Tomplay avviano una partnership per trasformare la pratica quotidiana dei musicisti in un'esperienza unica

RELLINGEN, Germania e PULLY, Svizzera, 25 luglio 2022 /PRNewswire/ -- Yamaha Music GmbH, il principale produttore mondiale di strumenti musicali, e Tombooks, l'inventore degli spartiti interattivi e dell'app Tomplay che ha rivoluzionato l'educazione musicale, hanno annunciato oggi una partnership. I clienti Yamaha riceveranno un accesso Premium gratuito di tre mesi all'app Tomplay, che garantisce l'accesso illimitato a oltre 40.000 titoli di spartiti interattivi organizzati per 28 strumenti diversi e in tutti i livelli di difficoltà.

Attraverso la sua piattaforma di apprendimento unica, Tomplay offre a tutti i musicisti la possibilità di suonare il proprio strumento accompagnati da registrazioni di alta qualità di musicisti professionisti. Grazie a una tecnologia unica, gli spartiti interattivi scorrono automaticamente sullo schermo con la musica, offrendo un'esperienza coinvolgente, come in una sala da concerto. Con funzioni come il controllo della velocità di registrazione dello spartito, il looping di passaggi selezionati e l'autoregistrazione, Tomplay rende l'apprendimento della musica più efficace e coinvolgente. Tomplay è utilizzato da oltre 1 milione di musicisti in 157 paesi.

Gli strumenti Yamaha sono suonati da alcuni dei migliori musicisti del mondo e sono rinomati per la loro alta qualità. Grazie alla sua rete globale unica di strutture di Atelier e Artist Services, gli strumenti Yamaha beneficiano del contributo di professionisti che lavorano in alcuni dei migliori ensemble. Con strumenti che spaziano da quelli progettati specificamente per favorire lo sviluppo dei musicisti a quelli realizzati per soddisfare le esigenze dei musicisti più esigenti di oggi, Yamaha è diventato un nome sinonimo di grandi prestazioni musicali.

Questa partnership consentirà a musicisti di tutti i livelli, inclusi insegnanti e studenti, di vivere un'esperienza completamente immersiva combinando il potenziale degli strumenti all'avanguardia di Yamaha, tra cui la sua acclamata tecnologia Silent, e le cover e gli spartiti interattivi premium di Tomplay. La partnership partirà con strumenti a fiato, ottoni, archi e percussioni per i clienti Yamaha al momento dell'acquisto di uno strumento in Europa.

Alexis Steinmann, Co-fondatore e CEO di Tomplay, afferma: "Siamo davvero lieti di avviare questa partnership e di offrire a tutti i clienti Yamaha uno strumento unico per sbloccare il loro pieno potenziale musicale".

Hinderik Leeuwe, Direttore, Yamaha Band & Orchestral Instruments, afferma: "Tomplay è il partner perfetto per gli strumenti Yamaha, poiché aiuta i musicisti a esplorare nuova musica e a godersi appieno i propri strumenti. Siamo lieti di lavorare in collaborazione con Tomplay".

Tomplay: https://tomplay.com/yamaha-promo Yamaha: https://europe.yamaha.com/en/products/contents/winds/tomplay/index.html

App Store di Apple: https://apple.co/3aChDVa /Google Play Store: https://bit.ly/3z988GrSito web/app per PC e Mac: www.tomplay.com

