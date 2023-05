Yamaha presenta due nuove eBike

Yamaha lancia due nuove bici elettriche, la eBike Booster e la eBike Booster Easy.

La prima eBike presentata dal Marchio giapponese e prodotta in serie risale al 1993, oggi a distanza di 30 anni, arrivano due nuove bici elettriche a zero emissioni.

Yamaha diventa così non solo un produttore specializzato nelle due ruote ma anche un costruttore che punta alle zero emissioni di anidride carbonica entro il 2035.

Yamaha eBike Booster e S-Pedelec Booster sono stati sviluppati in Europa

Nascono per soddisfare la sempre più crescente richiesta di mezzi di trasporto puliti e silenziosi, perfetti per essere utilizzati nel contesto urbano delle grandi metropoli.

Il Booster Easy è dotato di pedalata assistita e raggiunge una velocità massima di 25 km/h, mentre il Booster è un S-Pedelec (ciclomotore elettrico), utilizzabile dai titolari di patente AM o superiore, in grado di raggiungere una velocità massima di 45 km/h con pedalata assistita.

Entrambi i modelli hanno un design contemporaneo, montano un telaio in alluminio pressofuso a vista, ruote a raggi con pneumatici da 20” x 4 e un faro anteriore Supernova, per un look elegante e coordinato.

Ogni cavo è stato nascosto, il copricanna e le cover del motore sottolineano la grande qualità costruttiva di questo mezzo, entrambi montano di serie delle Royal Orbis regolabili e un fanale a LED Koso integrato.

Yamaha eBike Booster con batteria da 36 V

Novità assoluta per le due ebike è la presenza di una batteria da 36V con capacità di 630 Wh, riserva energetica che alimenta l’unità motore PWseries S2. La batteria è dotata di sgancio rapido e posizionata al centro, per un facile accesso, può essere ricaricata sia quando è montata, sia se rimossa.

Cinque le modalità di guida del Booster Easy: +Eco, Eco. STD, High e Auto.