yeedi imposta la tendenza per il settore dei robot aspirapolvere con la serie KK

Grazie alla funzione autovuotante e autopulente, la serie yeedi KK va oltre lo stereotipo dei robot aspirapolvere con il suo design e le sue prestazioni

BERLINO, 2 settembre 2022 /PRNewswire/ -- yeedi, un marchio di robot aspirapolvere che aiutano i clienti a risolvere le sfide della vita quotidiana, ha presentato oggi la serie yeedi KK. Con 3 modelli disponibili, yeedi KK (robot aspirapolvere e lavapavimenti), yeedi KK Plus (robot aspirapolvere autovuotante e lavapavimenti) e yeedi KK Station (robot aspirapolvere autovuotante e lavapavimenti autopulente), questa serie si adatta a diverse esigenze di pulizia. yeedi ha consolidato la propria reputazione a livello mondiale grazie all'affidabilità e convenienza dei modelli precedenti. La serie KK è un'altra sorpresa offerta da yeedi quest'anno, che combina estetica e funzionalità per offrire ai clienti una nuova era di pulizia robotica.

"Un numero sempre maggiore di robot viene abbinato a una stazione per offrire esperienze di pulizia a mani libere. È difficile ignorare la loro esistenza nelle case, pertanto la progettazione dei prodotti è diventata sempre più fondamentale. Abbiamo anche notato che i clienti oggi si aspettano che i robot aspirapolvere svolgano un maggior numero di attività di pulizia e trovano la combinazione base di aspirapolvere e lavapavimenti mediocre". Gary Li, General Manager of Sales & Marketing di yeedi, ha dichiarato: "Con la serie KK, yeedi offre un nuovo livello di esperienza nella pulizia. Questa serie è dotata di aspirazione 5100Pa e ha ereditato il collaudato sistema a doppia potenza della stazione lavapavimenti lanciata lo scorso anno. Questa serie riprogettata con una struttura abbinata e deluxe è caratterizzata da un'estetica moderna che porta vitalità, semplicità ed eleganza nello spazio abitativo."

Scopri la serie yeedi KK: la bellezza della pulizia

La funzionalità incontra l'estetica

Senza compromessi tra prestazioni ed estetica. La serie yeedi KK presenta una struttura in ceramica bianca con decorazioni in oro rosa che allieta la tua casa, la finitura lucida esalta la superiorità ad ogni sguardo e tocco, e l'illuminazione reattiva del robot e quella decorativa sulla stazione portano vitalità nel tuo spazio.

Ripristina la bellezza originale del tuo pavimento

Il sistema di lavaggio rotante a doppia potenza pulisce il pavimento con forza, anche le macchie del giorno prima possono essere eliminate facilmente. Una ventosa 5100Pa, leader del settore, assorbe facilmente lo sporco domestico, per far splendere il pavimento come fosse nuovo.

Mappatura rapida e aggiramento degli ostacoli 3D

yeedi impara la disposizione della casa in 5-10 minuti grazie alla tecnologia 3D ToF per la navigazione e l'aggiramento degli ostacoli. Inoltre evita oggetti giornalieri lungo il percorso e rileva spazi ristretti per evitare di rimanere bloccato. Il corpo ultrasottile da 84 mm consente di raggiungere un maggior numero di angoli.

Pulisce il portarifiuti / lava e asciuga automaticamente le spazzole lavapavimenti

yeedi KK Plus svuota in autonomia il portarifiuti. Il sacchetto dei rifiuti con un design sigillante e una capacità di 3,2 l imprigiona fino a 75 giorni di sporcizia. I clienti devono semplicemente svuotare il sacchetto 5 volte l'anno. La stazione yeedi KK lava automaticamente le spazzole per assicurarsi che siano sempre pulite e funzionanti. Inoltre le asciuga con il calore quando la pulizia è completata, per evitare la generazione di odori.

Disponibilità

La serie yeedi KK sarà disponibile nel 4° trimestre del 2022. Fai clic per saperne di più:

https://event.yeedi.com/pages/yeedi-kk-landing

Informazioni su yeedi

yeedi è un marchio di robot aspirapolvere che aiutano i clienti a risolvere le sfide della vita quotidiana. Convinti che tutte le funzioni e le innovazioni siano costruite per servire quanti più clienti possibili, rendiamo i prodotti per la pulizia intelligente accessibili a un maggior numero di utenti per aiutare le persone a mantenere la casa pulita e salubre con la massima facilità.

