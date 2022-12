Yemen, l'allarme del capo missione Msf: "Aumenta numero bambini malnutriti"

"In diversi governatorati in cui attualmente stiamo portando avanti dei progetti, stiamo assistendo a un aumento del numero di bambini malnutriti che frequentano le nostre strutture, insieme a complicanze mediche". A lanciare l'allarme in un'intervista all'Adnkronos è Konstantinos Psykakos, capo missione in Yemen di Medici Senza Frontiere (Msf), secondo cui "gli effetti diretti e indiretti della guerra" che nel Paese arabo va avanti da sette anni hanno aggravato la condizione di insicurezza alimentare delle persone vulnerabili.

La malnutrizione è un rischio costante per i bambini yemeniti. Il Paese registra picchi stagionali e annuali, solitamente legati alla stagione di magra causata dallo stop della produzione agricola nelle aree rurali. Questo schema era già chiaro prima dell'escalation della guerra alla fine del 2014, ma è peggiorato a causa del conflitto in corso.

"Con l'inizio anticipato del picco di malnutrizione nel 2022, l'elevato numero di ricoveri ha sopraffatto le nostre strutture e ha reso necessari in alcune località interventi di emergenza nel tentativo di gestire l'aumento dei casi di malnutrizione acuta e delle relative complicanze sanitarie", sottolinea Psykakos, che evidenzia quindi i principali problemi che Msf sta affrontando sul campo.

A partire dalla "mancanza di accesso all'assistenza sanitaria di base per alcuni pazienti che devono fare un lungo viaggio per raggiungere le nostre strutture o perché non hanno centri sanitari nelle loro aree o perché i centri non sono completamente funzionanti - precisa il capo missione - Ad esempio nell'ospedale di Al Salam nel governatorato di Amran riceviamo pazienti che arrivano da altri governatorati come Hajja e Al Jawf che sono a quasi 5-7 ore di macchina".

Ma la malnutrizione non è solo insicurezza alimentare. Questo problema è in rapido aumento in tutto lo Yemen perché molte famiglie non possono permettersi cibo a sufficienza a causa della crescente crisi economica, che ha provocato un'impennata dei prezzi. Inoltre nel Paese la rete sanitaria continua a collassare, molte persone hanno perso la casa a causa della guerra, non hanno accesso all'acqua potabile né un lavoro retribuito. Un aspetto rivelante è il fatto che i genitori non conoscono i sintomi iniziali della malnutrizione e questo ritarda l'individuazione della malattia. Infine molti finanziamenti sono stati tagliati, con conseguenze sulle strutture sanitarie e sui programmi di assistenza alimentare.

Quest'ultimo punto viene evidenziato da Psykakos. "Le persone più vulnerabili affrontano quotidianamente difficoltà e sfide nell'accesso alle cure mediche, ai farmaci ed ai vaccini di routine necessari per i bambini, soprattutto sotto i cinque anni, e c'è ancora un enorme bisogno che tutti i partner e gli attori che lavorano nello Yemen aumentino la loro risposta umanitaria", conclude.