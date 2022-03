In Yemen si rischia la catastrofe umanitaria. A lanciare l'allarme è Oxfam, a 7 anni dall'inizio della guerra. Le vittime civili continuano ad aumentare esponenzialmente mese dopo mese, mentre un intero popolo - che per il 75% dipende dagli aiuti internazionali per sopravvivere - è costantemente minacciato dalla mancanza di cibo e acqua, dalle bombe che piovono dal cielo o dalle mine disseminate su campi e strade.