Young Innovators Business Forum, a Milano summit dei giovani imprenditori

Lo Young Innovators Business Forum che si terrà martedì 6 giugno presso Palazzo Mezzanotte dalle 9 alle 18, e vedrà la partecipazione di imprese e opinion leader a confronto su diversi argomenti. Quali saranno le nuove tendenze tecnologiche, cosa faranno le generazioni future e dove ci porterà la transizione energetica: queste le principali sfide del nostro Paese e questi anche i temi al centro dell'appuntamento annuale dedicato alla trasformazione digitale. La nuova edizione dello YIBF è promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia e con il patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, del Comune di Milano, dell’Agenzia per l’Italia Digitale, del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile. Durante questa edizione sarà presentato anche il II Rapporto dell’Osservatorio su Innovazione e Digitale con focus su investimenti e nuove tendenze, smart city e future mobility, cybersicurezza e pa digitale, transizione energetica e formazione.

Si parte con Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare Comune di Milano, e Layla Pavone, Direttore Board Innovazione Tecnologica e Digitale Comune di Milano per proseguire con la testimonianza del Governo attraverso il messaggio di Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia e Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy. Si continuerà con gli interventi di Fabrizio Spada, Responsabile Relazioni Istituzionali Uffici del Parlamento Europeo in Italia e della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia; Francesco Tufarelli, Segretario Generale CNEL, Alessandro Coppola, Direttore Generale Dip. Innovazione ENEA; Andrea Carapellese, International Expert on Investment & Technology at UNIDO; Matteo Malosio, Responsabile laboratorio "AAL, Robotic Rehab, Motion analysis” CNR-STIIMA. All'appuntamento non mancheranno i rappresentanti del mondo delle imprese e delle associazioni di categoria, tra cui Andrea Marangione, Vicepresidente Confindustria Nazionale Giovani; Dante Laudisa, Vicepresidente Assintel Confcommercio; Domenico De Rosa, Presidente SMET; Pietro Lanza, Director Sales Technology IBM, Ai & Cognitive Enterprise e Coordinatore dello Steering Committee Blockchain di Assolombarda.

A seguire, la parola ai rappresentanti delle corporate italiane e internazionali attraverso la voce di alcuni manager e leader d’impresa. Tra i maggiori, ci saranno Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato A2A; Massimo Nordio, Vice President Group Government Relations Volkswagen Group Italia S.p.A.; Giovanni Lionetti, CEO di Swag; Heike Prinz, Head of Commercial Operations EMEA, Member of the Pharmaceuticals Executive Committee Bayer; Tommaso Saso, Direttore Marketing e R.E. UniMarconi; Pierguido Iezzi, Cybersecurity Director and CEO at Swascan; Gianluca Copparoni, Ceo Value Promo Srl; Barbara Vita Innovation Director in Nestlé Italia. Non è esente dai nuovi trend nemmeno il mondo dell’intrattenimento e della comunicazione che vedrà gli interventi di Carlo Rodomondi, Responsabile Marketing Strategico e Digital Rai Cinema e Federico Ferrazza, Direttore Wired. Nel corso della giornata ci saranno ulteriori incontri con istituzioni, imprese e operatori dell’innovazione tra cui Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito; Alessandro Morelli, Sottosegretario Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE; Antonio Frezza, Chief Marketing and Sales PMI SACE; Valentino Sevino, Direttore AMAT Milano; Lorenzo Tavazzi, Partner The European House Ambrosetti e i rappresentanti della micromobilità con le testimonianze di Dott e Lime. Il programma completo è consultabile sul sito web dedicato, dove ci si può registrare anche per l'ingresso gratuito.

“Questa nuova edizione dello Young Innovators Business dimostra ancora di più il grande percorso portato avanti dall’ANGI e la notevole crescita dell’ecosistema innovazione italiano ed internazionale", ha dichiarato il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri. “Siamo orgogliosi dell’importante risposta da parte delle istituzioni e della presenza di così tanti esponenti di eccellenza del mondo delle imprese e degli opinion leader del digitale che con le loro preziose testimonianze evidenzieranno come si sta muovendo l’ecosistema economico e industriale italiano ed europeo. Infine, un grazie particolare a tutti i nostri sostenitori che hanno reso possibile questa rimarchevole iniziativa a sostegno dei giovani, della crescita e dello sviluppo del nostro Paese”.