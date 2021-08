YouTube banna Sky News Australia: 'balle' sul covid

L'emittente non può pubblicare video per una settimana

Sky News Australia bannata da YouTube. L'emittende non può pubblicare nuovi video né diffondere streaming per una settimana. Motivo? Ha violato le norme della piattaforma e ha pubblicato clip con informazioni fuorvianti sul covid. I provvedimenti di YouTube, evidenzia il Washington Post, sono arrivati dopo la 'metamorfosi' dell'emittente che fa parte dell'impero di Rupert Murdoch. Su Sky News Australia sono diventate più frequenti le apparizioni di personaggi noti per posizioni a dir poco scettiche sulla gravità della pandemia. Una portavoce di YouTube ha spiegato che la piattaforma "applica le policy a prescindere da chi pubblica il video". Anche una grande emittente, quindi, rischia il cartellino giallo.