Yuga Labs lancia i suoi nuovi NFT

Sono settimane di fermento per il settore fintech, a caccia di un rilancio dopo un 2022 all’insegna della crisi. Tra le molte imprese del settore che hanno deciso di rinnovarsi, c’è anche Yuga Labs, nota al grande pubblico per aver sviluppato il Bored Ape Yacht Club. La piattaforma ha recentemente annunciato il lancio di un nuovo progetto NFT in Bitcoin, TwelveFold, una collezione da 300 pezzi, che combina grafica 3D e disegno a mano. Il progetto è realizzato in collaborazione con il protocollo Ordinals, nato da un’idea dell’ingegnere informatico Casey Rodarmor.