Yves Saint Laurent, ancora Web3

Proseguendo a spron battuto sulla strada della digitalizzazione, Yves Saint Laurent, tra i leader del settore del lusso, ha recentemente annunciato il lancio di una nuova collezione di NFT. I prodotti, realizzati grazie a una partnership siglata con Arianee, saranno commercializzati attraverso la blockchain di Polygon, $MATIC. Il ricavato dell’operazione sarà devoluto in beneficenza all’associazione Abuse is Not Love, impegnata da diversi anni nel sostegno alle donne vittime di abusi e violenze sessuali.