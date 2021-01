Zaki in carcere per altri 15 giorni

(Adnkronos)

E' stata rinnovata di 15 giorni la custodia cautelare di Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna attualmente detenuto in Egitto. Lo hanno riferito ad Aki-Adnkronos International fonti dell'Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), l'ong egiziana con cui Zaki collaborava. "Dopo 48 ore di crudele attesa, è arrivato l'esito dell'udienza di domenica: altri 15 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki", scrive in un tweet il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury.