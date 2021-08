Zaki, domani nuova udienza in Egitto

Lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna è in carcere da un anno e mezzo

Si terrà domani in Egitto l'ennesima udienza del processo che vede imputato Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna in carcere da un anno e mezzo. Lo hanno riferito gli attivisti che curano la pagina Facebook 'Patrick Libero', precisando che gli avvocati dello studente "sono stati informati che la sua udienza è prevista per domani, il 22 agosto 2021".

"Questo giorno - si legge in un comunicato scritto in italiano, inglese e arabo - è anche la festa della Vergine Maria, che è la santa patrona di Patrick. Anche se sappiamo che questa festa sarà probabilmente trascorsa nell'ansia e poi nella delusione, abbiamo ancora fede che le cose possano cambiare e che il tribunale deciderà di permettere a Patrick di trascorrere questa festa con la sua famiglia".

"Crediamo che Patrick possa tornare con noi da un giorno all'altro e abbiamo fiducia che il nostro amore trascenderà le mura della prigione, l'ingiustizia e l'odio. Sappiamo che siete state/i con noi per tanto tempo ma lui ha ancora bisogno del vostro sostegno, continuate a parlare di Patrick, continuate a chiedere la sua libertà e continuate a combattere per lui", si aggiunge nel comunicato.