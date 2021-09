Oggi la prima udienza per lo studente in carcere da 19 mesi

Processo a Patrick Zaki, in Egitto, rinviato al prossimo 28 settembre. Nel corso della prima udienza lo studente, trattenuto da 19 mesi in carcere con l'accusa di aver diffuso notizie false, ha contestato in aula l'ingiusta detenzione preventiva.