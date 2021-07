Zangrillo: "Comunicare ogni giorno numeri contagi non reali è dannoso"

"Comunicare ogni giorno un numero non reale di contagiati Covid 19 è operazione dannosa, ridicola, inutile". Lo scrive su Twitter Alberto Zangrillo, direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano e prorettore all'università Vita-Salute, dopo i dati del bollettino di oggi che segnala altri 6.513 contagi e 16 morti.

Già nei giorni scorsi Zangrillo aveva stigmatizzato la comunicazione dei media, in particolare per quanto riguardava le riaperture in Gran Bretagna e la diminuzione dei contagi nel Paese. "Per conoscere la notizia - scriveva - dobbiamo leggere 'The Times'. Alla stampa italiana le buone notizie non interessano", ammoniva, postando la prima pagina del giornale britannico sul crollo dei casi Covid ed effetto vaccini.