Zangrillo, i 'beoti' con mascherina all'aperto e la frecciata a Gruber

"Quando sono in montagna su un sentiero in mezzo ai boschi e vedo una persona in lontananza con la mascherina penso che stia sviluppando una patologia psichiatrica". Il professor Alberto Zangrillo, primario di rianimazione dell'ospedale San Raffaele, non usa mezze misure quando si parla dell'uso delle mascherine. "Convivere col virus significa comportarsi con intelligenza e avere rispetto e responsabilità nei confronti degli altri. I giovani devono comportarsi con intelligenza, ma mentre parliamo ci sono migliaia di anziani terrorizzati, tramortiti, non escono di casa da 15 mesi. Se vedo una persona da sola sul Lungotevere alle 6 del mattina, mi viene da dire: 'poveretta'", afferma a L'aria che tira. "Mettiamo la mascherina quando entriamo in farmacia, in banca, al lavoro. Altrimenti, no. E' la differenza tra essere un popolo di beoti e un popolo di persone responsabili. Probabilmente facciamo più presa se pensiamo di controllare un gregge di beoti, io mi aspetto molto di più dai miei concittadini".

In chiusura, una frecciata a Lilli Gruber. Zangrillo respinge etichette e collocazioni politiche: "So che se dovessi andare dalla dottoressa Gruber, avrei davanti un plotone di esecuzione. Io non sono né di destra, né di sinistra... Se dico che vado via dalla televisione riesco a stare via per 6-7 mesi, Curo i malati che arrivano anche dall’ospedale Sacco che altrimenti sarebbero deceduti", dice facendo riferimento all'ospedale in cui lavora il professor Massimo Galli. "Fare il rianimatore significa curare le disfunzioni d’organo, curare i malati più gravi che altrimenti muoiono. Per fare il rianimatore bisogna essere molto umani".