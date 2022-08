Zaniolo, infortunio alla spalla: condizioni, stop di 3 settimane

L'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo, infortunatosi nel primo tempo del match con la Cremonese, ha riportato la lussazione della spalla sinistra. E' questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto il 23enne giallorosso a Villa Stuart. Non sarà necessario intervenire chirurgicamente e, secondo quanto riporta Sky Sport, i tempi di recupero stimati sono di 3-4 settimane. Lo conferma il giocatore dal suo profilo Instagram: "Per tutti i gufi che speravano in qualcosa di grosso... Ci vediamo tra tre settimane".