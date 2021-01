Zaniolo positivo al Covid

(Adnkronos)

Nicolò Zaniolo è risultato positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato su Instagram il 21enne centrocampista della Roma, che dovrà quindi interrompere per alcuni giorni la riabilitazione al ginocchio sinistro infortunato. "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa", ha scritto Zaniolo.