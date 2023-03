Zanon (Motore Sanità), "Il proibizionismo non ha funzionato, la riduzione del fumo è la soluzione"

'Riduzione del rischio come strategia per un futuro senza fumo' è la monografia presentata da Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, alla Winter School 2023 ospitata dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cn). "Il proibizionismo non ha condotto a grandi risultati - ha dichiarato Zanon - se la riduzione della carne rossa o dell'alcool riducono i rischi di tumore, allora anche la riduzione del fumo deve essere accettata come soluzione per risparmiare vite umane"