Zanzare fuori stagione, rischiamo di averle fino a Natale

Se il caldo è fuori stagione, le temperatura in tutta Italia sono bel oltre la media, anche le zanzare sono fuori stagione. Ce ne sono ovunque, con una presenza sempre più simile a quella estiva. E il rischio è di dover fare i conti con l'insetto, maledetto soprattutto da chi mal sopporta le punture, anche con reazioni allergiche, fino a Natale. Questo, ovviamente, se le previsioni che indicano un'autunno particolarmente caldo anche nelle prossime settimane dovessero trovare conferma.

La spiegazione è abbastanza semplice. Le zanzare si riproducono nella stagione calda e il caldo anomalo favorisce una proliferazione anomala, perché le uova prodotte in abbondanza continuano a schiudersi. Per invertire questa tendenza serve l'arrivo del freddo, perché con una discesa significativa delle temperature le zanzare non sopravvivono. Perché questo accada sono però necessarie condizioni omogenee durante tutto l'arco della giornata. Finché ci sarà un'ampia escursione termica tra la mattina presto, o la sera tardi, e la parte centrale della giornata, le zanzare continueranno a riprodursi.

In questo senso, il ritorno all'ora solare può essere una buona notizia. Se riportare in avanti di un'ora le lancette dell'orologio ha effetti negativi sui consumi di energia elettrica, può invece aiutare a ridurre le ore della giornata con la temperatura più alta. L'accorciarsi delle giornate e le temperature notturne diventano progressivamente insopportabili per tutte le specie che in inverno scompaiono.

La presenza più prolungata del normale delle zanzare può avere conseguenze anche sul piano della salute e della diffusione delle malattie trasmissibili attraverso le punture degli insetti. Questo, anche considerando che un periodo freddo più breve colpisce meno le già resistenti uova delle zanzare tigre, permettendo a un grande numero di presentarsi a marzo pronte a schiudersi.